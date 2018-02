بالفيديو.. عجوز يفاجأ شوق الهادي خلال تصوير فيديو

#شوق_الهادي @wiglogic @wiglogic @wiglogic . بواريكنا الأمريكيه 🇺🇸 نااااار🔥🔥🔥 الوحيدين اللي شغلنا امريكي والتراك نمبر يطلعلكم مباشرة من امريكا😍🇺🇸 . وعارضين شغلنا عاليوتيوب على مودلز عرب واجانب عشان تحكمون على اعلى كواليتي للشعر الفيرجن 10A😍😍 @wiglogic @wiglogic @wiglogic

A post shared by أخبار المشاهير 🌎 🇰🇼 (@celebrities_kuw) on Feb 19, 2018 at 10:04am PST