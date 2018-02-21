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بالفيديو.. عجوز يفاجأ شوق الهادي خلال تصوير فيديو

بالفيديو.. عجوز يفاجأ شوق الهادي خلال تصوير فيديو
نورة الشهري (صدى):

تسبب مسن روسي في إثارة غضب الفنانة شوق الهادي أثناء تصويرها فيديو لايف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من روسيا .

وظهرت شوق في الفيديو وهي تتحدث عن الطقس في روسيا وأن الجو بارد جدا ، مؤكده أن الجاكيت الذي ترتديه جيد في تدفئتها .. ثم ظهر رجل عجوز ووقف بجانبها وتحدث معها بالروسية فقالت له ” لا أفهم حدثني بالإنجليزية ” .

وتابعت شوق ” خرب عليِ الفيديو أنا بقالي ساعة بتحدث عن الجاكيت وكيف يدفي وهو جاي يحدثني بالروسي شو عرفني أنا .. ياربي ضيع الكلام ياللي كنت بدي أقوله ”

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15844 ] نشر منذ 25 دقيقة

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