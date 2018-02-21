الصندوق الصناعي يمول مصنع أعلاف وطني في تبوك بـ 22 مليون ريال

محمود البلوي(صدى):

وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية التمويل مع مصنع ” نال الغذاء ” للأعلاف في منطقة تبوك بقيمة 22 مليون ريال، وذلك في إطار اهتمام الصندوق بتطبيق استراتيجية الأمن الغذائي والمائي في رؤية المملكة 2030، وبالتزامن مع إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، ودعم مصانع الأعلاف للمساهمة في إيجاد البدائل المناسبة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الصدد.

وأوضح رئيس مصنع ” نال الغذاء ” المهندس ناظر الحكمي أن الأرقام تشير إلى أن إجمالي استثمار المرحلة الأولى لمصنع الأعلاف قد تصل إلى 50 مليون ريال بالمدينة الصناعية في تبوك على مساحة 20 ألف متر مربع، مبينًا أنه تم اعتماد أحدث الحلول الهندسية والصناعية لخطوط الإنتاج وأنظمة التخزين وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأفاد أن المشروع يستهدف في المرحلة الأولى الوصول إلى طاقة إنتاجية تتجاوز 170 ألف طن سنويًا من الأعلاف عالية الجودة لجميع الأغراض، سواءا للمواشي أو للدواجن.