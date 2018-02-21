10 أدوات ماكياج تساعدك على الظهور بإطلالة مشرقة

متابعات(صدى):

تستخدم كثير من الفتيات مستحضرات التجميل المختلفة؛ لإخفاء عيوب الوجه والظهور بأجمل صورة، لكن أحيانًا يجهل عدد كبير منهن الأدوات التي لا يمكنهم الاستغناء عنها والاحتفاظ بحقائبهن طوال الوقت، خاصة إذا كن غير متمرسات في استخدام أدوات الماكياج بشكل جيد.

لذلك نصح أخصائي التجميل بتلك الأدوات التي يجب أن تحمليها معك دائما :

كريم الـ BB

يعد الـ BB والـ CC من الكريمات التي تساهم بدرجة كبيرة في إخفاء عيوب البشرة، كما أنهما قادران على منح البشرة تغطية جيدة، فهو يحتوى على مرطب، فضلًا عن كونه طبقة تمهيدية يجب اللجوء إليها قبل وضع الماكياج للحصول على بشرة مشرقة.

الماسكارا

تساهم الماسكارا في تغيير شكل العين بدرجة كبيرة، فاحرصي على اختيار نوع جيد يساعدك على إظهار جمال عينيك ولا يجعلها تبدو بشكل مبالغ فيه، واعلمي أن صلاحيتها 6 أشهر فقط بداية من موعد استخدامها لأول مرة.

الكونسيلر

للحصول على تغطية مثالية لبشرتك، ولأن العيون من أكثر ما يبرز جماله احرصي على استخدم كونسيلر مطابق لنفس لون بشرتك الطبيعي لإخفاء الهالات السوداء أسفل عينيك، أو حتى تلك البقع الداكنة على البشرة.

البلاشر ” أحمر الخدود”

يضيف لمحة من الحيوية على البشرة، ويمكنك الاختيار بين اللونين الوردي أو الخوخي وفقًا للون بشرتك، واحرصي على توزيعه بشكل طبيعي حتى لا يبدو مبالغ فيه ويأتي بنتيجة عكسية.

زبده كاكاو ملونة

تقوم زبده الكاكاو بدور مهم جدًا في ترطيب الشفاه، فاحرصي على امتلاك واحدة بلون مفضل لديك، فهي تضفى عليها لون كالطبيعي وتحميها من التشقق الذي يجعل شكلها سيء.

الـ Highlight

امتلاك بشرة متوهجة هو حلم كل فتاة، لذا فإن الـ Highlight يعد من الأدوات الأساسية التي لا يمكنك الاستغناء عنها، واحرصي على وضع كمية قليلة جدًا منه في أماكن محددة في بشرتك مثل أعلى الخدين والأنف.

قلم الحواجب

يعد من أهم أدوات الماكياج التي يجب امتلاكها فالحاجبين هما المسئولان عن تحديد شكل الوجه، لذا يجب رسمهما بالطريقة التي تساعد على إظهار وجهك بشكل جميل، واحرصي على اختيار لون القلم المطابق للون حواجبك الأساسي.

بودرة برونزية

الحصول على بشرة برونزية حلم تسعى إليه العديد من الفتيات، بل وينفقن الأموال من أجل تحقيقه، لذا إذا كنت ترغبين في ذلك فيمكنك استخدام بودرة برونزية، ولكن لا تستخدميها على بشرتك بشكل كامل، بل قومي بتوزيعها على عظام الخد.

الكحل

يقوم الكحل بدور كبير فى توسيع العيون، لذا استخدميه على الخط السفلى لجفنك ليبقى عينيك متوهجة ومتيقظة، فهو يضفى عليهما سحر مميز.

برفان

احتفظي بزجاجة صغيرة من عطرك المفضل من أجل استخدامها على مدار اليوم.