قتلى وجرحى حوثيين بينهم قيادي خلال هجوم للجيش اليمني بصرواح

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الإرهابية، من بينهم قيادي حوثي، في هجوم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، انتهى بتطهير وتأمين موقع أسفل أتياس بمديرية صرواح.

وكان طيران التحالف العربي بقيادة المملكة، قد استهدف مواقع ومخازان تابعة للمليشيا الإرهابية في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز، خلال الساعات الماضية.

حيث شنت غاراتها على مخاون أسلحة في جبل النهدين ومعسكرًا تدريبيًا في منطقة عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، ما أفشل محاولة الحوثيين لنقل صواريخ وأسلحة من مخزن في جبال النهدين وسقوط قتلى وجرحى.