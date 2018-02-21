تجدد القصف الجوي على الغوطة الشرقية بـ7 غارات و4 براميل متفجرة

دمشق(صدى):

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأربعاء، تجدد القصف الجوي والمدفعي على مختلف مدن الغوطة الشرقية بالعاصمة دمشق.

وأكد الدفاع المدني أن الطيران الحربي شن أكثر من 7 غارات صباح اليوم على بلدات ” حمورية، كفر بطنا، جسرين، وسبقا “، حيث ألقت الطائرات 4 براميل متفجرة على بلدتي ” كفر بطنا وحمورية ” شرق دمشق.

وأضاف أن القوات الحكومية قصف مدينتا دوما وحرستا بقصف صاروخي ومدفعي، كما قصف بلدة ” اوتايا ” بحوالي 60 قذيفة هارون وصاروخ من راجمات الصواريخ، مسفرة عن قتلى وجرحى ودمار شامل في البلدة.

كما تعرضت العاصمة دمشف إلى قذيقتين صباح اليوم، على حي باب السلام، و3 قذائف هاون على شارع الملك فيصل وحي باب توما شرق دمشق.

وكانت الغوطة الشرقية تعرضت، أمس الثلاثاء، لأعنف هجمة تشنها القوات الحكومية، سقط على إثرها مئات القتلى، كما تعرضت العاصمة دمشق يوم أمس لأعلى نسبة سقوط قذائف منذ عدة اشهر حيث سقطت 114 قذيفة على مدينة دمشق ومحيطها.