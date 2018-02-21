فيديو مروع لشاب يلقي كلبا حيا في النهر لإطعام التماسيح
أقدم شاب على ارتكاب فعل بشع حيث ألقى بكلب حي للتماسيح لتأكله داخل أحد الانهار بإندونيسيا .
وظهر الشاب في مقطع فيديو متداول وهو يلقي بكلب صغير داخل نهر ، وبعد إلقاءه ظل الكلب يسبح في النهر عدة ثوان قبل أن ينشق الماء عن تمساح ضخم أطبق على الكلب واتجه به نحو الأعماق لالتهامه.
واثار الفيديو غضب واستياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مٌطالبين بالقبض على الشاب ومحاسبته لتجرده من الرحمة في تعامله مع الحيوانات .
abu ammar[ عدد التعليقات: 15844 ] نشر منذ 21 دقيقة
جعل التماسيح تأكله ان شاء الله اذا نزل البحر
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4143 ] نشر منذ 14 دقيقة
قسم باللله العظيم انت
حقير عديم الإنسانية وتأنيب الضمير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7368 ] نشر منذ 9 دقائق
ليته جره معه😈
عبدالعزيز الكثيري[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 دقيقتين
حسبي الله علية