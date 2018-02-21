فيديو مروع لشاب يلقي كلبا حيا في النهر لإطعام التماسيح

جاكرتا(صدى):

أقدم شاب على ارتكاب فعل بشع حيث ألقى بكلب حي للتماسيح لتأكله داخل أحد الانهار بإندونيسيا .

وظهر الشاب في مقطع فيديو متداول وهو يلقي بكلب صغير داخل نهر ، وبعد إلقاءه ظل الكلب يسبح في النهر عدة ثوان قبل أن ينشق الماء عن تمساح ضخم أطبق على الكلب واتجه به نحو الأعماق لالتهامه.

واثار الفيديو غضب واستياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مٌطالبين بالقبض على الشاب ومحاسبته لتجرده من الرحمة في تعامله مع الحيوانات .