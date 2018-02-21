طيران الاستطلاع الإسرائيلي يكثف طلعاته في أجواء الجنوب اللبناني

القدس المحتلة(صدى):

كثف الطيران الحربي الإسرائيلي طلعاته في أجواء الجنوب اللبناني منتهكا سيادة الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتحليقه فوق العديد من مناطق جنوب لبنان.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الحدودية حيث نفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب وزحلة والبقاع الغربي وصولًا إلى المتن وبعبدا في جبل لبنان ومن ثم غادرت الاجواء من فوق بلدة رميش الحدودية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما حلقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الحدودية ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.