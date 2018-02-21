بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لعائلة سقط والدهم أمامهم بطريقة مروعة
أُصيبت عائلة بنوبة ضحك هيستيرية عندما تعرض والدهم لموقف محرج وتعرض للسقوط على رأسه بطريقة مروعة.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً يحاول استعراض مهاراته والقفز في الهواء أمام عائلته لكن اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة على الأرض؛ ما تسبب في دخول الموجودين في نوبة ضحك هستيرية.
Epic fail aerobic fail in living room
Let's cross our fingers not to end up like this tonight🤦♀️ #friday
Posted by Funny Videos on Saturday, February 17, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43105 ] نشر منذ 31 دقيقة
اللياقه صفر بلنس ,,