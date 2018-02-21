بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لعائلة سقط والدهم أمامهم بطريقة مروعة

متابعات(صدى):

أُصيبت عائلة بنوبة ضحك هيستيرية عندما تعرض والدهم لموقف محرج وتعرض للسقوط على رأسه بطريقة مروعة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً يحاول استعراض مهاراته والقفز في الهواء أمام عائلته لكن اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة على الأرض؛ ما تسبب في دخول الموجودين في نوبة ضحك هستيرية.