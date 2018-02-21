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بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لعائلة سقط والدهم أمامهم بطريقة مروعة

بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لعائلة سقط والدهم أمامهم بطريقة مروعة
متابعات(صدى):

أُصيبت عائلة بنوبة ضحك هيستيرية عندما تعرض والدهم لموقف محرج وتعرض للسقوط على رأسه بطريقة مروعة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً يحاول استعراض مهاراته والقفز في الهواء أمام عائلته لكن اختل توازنه وسقط بطريقة مروعة على الأرض؛ ما تسبب في دخول الموجودين في نوبة ضحك هستيرية.

Epic fail aerobic fail in living room

Let's cross our fingers not to end up like this tonight🤦‍♀️ #friday

Posted by Funny Videos on Saturday, February 17, 2018

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43105 ] نشر منذ 31 دقيقة

اللياقه صفر بلنس ,,

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