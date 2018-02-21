بالصور.. الإطاحة بـ 226 مخالفا من جنسيات مختلفة بمكة

نايف السالم(صدى):

نفذت شرطة العاصمة المقدسة، فجر اليوم الأربعاء، حملة أمنية بعدد من أحياء مكة المكرمة؛ لتتبع المخالفين ضمن الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف “.

وأسفرت الحملة عن ضبط 226 مخالفًا من جنسيات مختلفة، منهم أشخاص مطلوبين في قضايا أمنية، كما تم ضبط مستودعات لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر ودخان.

وانطلقت الحملة بعد منتصف الليل بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدماتية، بعد اجتماع مصغر حددت فيه المواقع المرصودة من قبل فرق التحري.

وجرى إعداد محضر بالمضبوطات والأشخاص وتسليمهم بمحضر رسمي إلى جهة الاختصاص، فيما تولت شعبة الضبط الإداري إحالة المضبوطين إلى مقر الإيواء بالشميسي.