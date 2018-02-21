منظمة حقوقية تقاضي ” ترامب ” لتسببه باحتجاز أطفال مهاجرين

نيويورك(صدى):

رفعت منظمة للحقوق المدنية في نيويورك، دعوى قضائية ضد مسؤولين، في الإدارة الأمريكي، اتهمتهم بالتسبب في احتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة.

وفي هذا السياق، أوضحت المنظمة، أن التحولات، التي طرأت على سياسة الحكومة الأمريكية، في الآونة الأخيرة؛ هي السبب في احتجاز الأطفال، دون وجه حق.

ومن الجدير بالذكر، أن الدعوة ذكرت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحط من قدر هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر؛ وتستهدفهم في انتهاك صارخ للقوانين، والسياسات التي تستهدف حمايتهم.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد جعل مسألة الحد من الهجرة، وطرد المهاجرين المقيمين، في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، محور برنامجه، في الوقت الذي يسعى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، الذي أقام الدعوى أمام محكمة ” مانهاتن ” ، الاتحادية إلى تمثيل مجموعة من الأطفال المحتجزين، البالغ عددهم 40 طفلًا، لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك.