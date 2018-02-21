للمرة الأولى من نوعها.. نجاح عملية منظار دقيقة بمستشفى الملك فهد

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي متخصّص، من مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنوّرة، بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، في إجراء عملية جراحية معقدة، لإصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب، لمريضتيْن تبلغان من العمر 15 عامًا.

حيث تعد هذه العملية، هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية، حيث تم إجراؤها بواسطة المنظار الدقيق خارج الغشاء البريتوني، حيث كانت المريضتان تعانيان ضيقاً بأعلى الحالب، تمّ إصلاحه بهذا المنظار.

وتميزت تلك العملية بالتحديد، بدقتها وقلة آلامها، فيما تتمتع المريضتان حاليًا بصحة جيدة، وتستعدان للخروج قريباً، بعد التأكد من سلامتهما بشكل كامل.

جدير بالذكر، أن فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية والتخدير وفنيي العمليات، بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنوّرة، كان قد شارك في إجراء العملية، التي استغرق ما يقرب من ساعتين من الوقت.