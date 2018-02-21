حساب المواطن: تسجيل مصدر الدخل الصحيح يؤثر على الأهلية

نايف السالم(صدى):

أكد حساب الموطن، اليوم الأربعاء، أن تسجيل مصدر الدخل الصحيح يؤثر على الأهلية وعلى قيمة الاستحقاق.

وأوضح الحساب عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” يجب التأكد من دقة بيانات الدخل وتسجيل المصدر الصحيح للدخل، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد وقيمة استحقاقه للدعم. ”

وذكر الحساب أمثلة على ذلك: ” موظف هيئة أو مؤسسة عامة أو تشغيل ذاتي، الحالة الوظيفية: موظف قطاع خاص، ومصدر الدخل: من القطاع الخاص، والموظف الحكومي، الحالة الوظيفية: موظف حكومي، مصدر الدخل: راتب من القطاع الحكومي أو العسكري. ”

وتابع الحساب ذاكرًا الأمثلة: ” العسكري، الحالة الوظيفية: عسكري، ومصدر الدخل: راتب من القطاع الحكومي أو العسكري، بينما الطالب، الحالة الوظيفية: طالب، ومصدر الدخل: برنامج دعم حكومي. ”