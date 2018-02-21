بالفيديو.. رجل يتعدى بوحشية على سيدة في الطريق العام

واشنطن(صدى):

أقدم رجل أمريكي على الاعتداء على إمرأة بطريقة بشعة في الشارع أمام الماره ، عقب وقوع تصادم طفيف بين سيارته وسيارة المرأة .

ورصدت كاميرا أحد الاشخاص في الطريق العام بولاية نيوهامبشير الأمريكية ، الرجل وهو يدفع السيدة إلى كومة من الثلج وهو يخرج من سيارته في حالة غضب .

على الفور تقدمت المرأة بشكوى ضده وتمكنت الشرطة من ضبطه ، وعلل تصرفه أنه كان مجرد دفاع عن النفس .

وذكرت الشرطة أن المشهد وقع بعد حادث طفيف بين سيارتين في الموقع، وقالت إنه تم أخذ أقوال الشهود ومراجعة الفيديو لمعرفة دواعي ما حدث .