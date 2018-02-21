بالصور.. ” البيئة ” تبحث سبل تطوير عمل المحاجر للمحافظة على الثروة المحلية

سعيد العجل(صدى):

بحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة سبل تطوير عمل المحاجر الزراعية في منافد المملكة المختلفة الحصن الذي يقي البلاد ان شاء الله من أي غزو من الأمراض أو الحشرات أو أي أضرار نباتية، وتنظيم نقل النباتات والمواد الزراعية بين المملكة والدول المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي اليوم بمقر المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية بالرياض منسوبي المحاجر الزراعية البحرية والجوية وحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور عن الأنظمة والاتفاقيات المطبقة في إدارة الحجر النباتي ، وآلية فحص الارساليات النباتية الواردة للمملكة ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية، ونقاط القوة والضعف في المحاجر النباتية، وأفضل التجارب الإقليمية والعالمية في مجال الحجر النباتي، والرزنامة الزراعية وعلاقتها بحركة الاستيراد.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات والمقترحات لتطوير العمل بالمحاجر النباتية كان من اهمها نظام فعال وواضح لتطبيق اجراءات موحدة في جميع المحاجر النباتية إضافة إلى تأهيل العاملين بالمحاجر النباتية عن طريق تدريبهم والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة وبما يواكب التطورات الحديثة في مجال الحجر النباتي، و استقطاب اخصائيين في مختلف تخصصات الصحة النباتية، وإنشاء نظام موحد وآلي مرتبط به جميع الادارات العامة للزراعة و المديريات والمحاجر موضح فيه اشتراطات المملكة في الاستيراد النباتي، واشراك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية الزراعية في تطوير اعمال الحجر النباتي.