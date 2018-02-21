مدرب تشيلسي: دفعنا ثمنا غاليا لخطأ واحد

نواف السالم(صدى):

قال مدرب تشيلسي الإيطالي أنطونيو كونتي، إن لقاء البرسا كان صعب، ولكن لاعبيه قدموا أداء ممتاز.

وأضاف ” كونتي ” ، أن فريقه لعب بتماسك كبير حتى نهاية المباراة، مؤكدًا على أن لاعبيه التزموا بالخطة كما يجب.

وتابع: ” أنا سعيد بالأداء الذي قدمناه لكننا كنا نستحق نتيجة أفضل، ينتظرنا لقاء عودة مثير ” ، مضيفًا: ” كنا قريبين جداً من لعب مباراة كاملة، وأعتقد أننا دفعنا الثمن غالياً لخطأ واحد “.

وأكد المدرب الإيطالي على أن لابد أن يشعر لاعبيه بالفخر على ما قدموه أمس.

وتعادل تشيلسي أمام برشلونة، إيجابيًا بهدف لكلًا منهما، في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.