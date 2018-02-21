” بلدية النماص ” تستعيد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ 30 عاما
أعلنت بلدية محافظة النماص التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، استعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وسبق نزع ملكيتها قبل ثلاثون عامًا.
وأكدت البلدية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، وقوف رئيس البلدية يحيى بن محمد خلوفة على أعمال مشروع شارع الدوائر الحكومية الذي يربط مجمع الدوائر الحكومية بشارع ابوبكر.
ونشرت البلدية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” صور أثناء جولة رئيس البلدية، قائله ” وقوف رئيس البلدية مع المهندس المشرف على المشروع لعمل إزدواجية في الشارع المؤدي للدوائر الحكومية “.
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