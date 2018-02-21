” بلدية النماص ” تستعيد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ 30 عاما

أبها(صدى):

أعلنت بلدية محافظة النماص التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، استعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وسبق نزع ملكيتها قبل ثلاثون عامًا.

وأكدت البلدية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، وقوف رئيس البلدية يحيى بن محمد خلوفة على أعمال مشروع شارع الدوائر الحكومية الذي يربط مجمع الدوائر الحكومية بشارع ابوبكر.

ونشرت البلدية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” صور أثناء جولة رئيس البلدية، قائله ” وقوف رئيس البلدية مع المهندس المشرف على المشروع لعمل إزدواجية في الشارع المؤدي للدوائر الحكومية “.