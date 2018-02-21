جولات تفتيشية لتعقب المخالفين بمحافظة الخبر

علي القحطاني (صدى):

نفذ مكتب العمل بمحافظة الخبر أمس، حملة مشتركة بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة محافظة الخبر، استهدفت عدة مواقع بالمحافظة شملت مجمع الجمعة، الثقبة، والخبر الشمالية، السويكت، وصبيخة، بهدف التأكد من مدى التزام المنشآت بقرار التوطين في مجال الاتصالات والمستلزمات النسائية وتوطين قطاع الذهب والمجوهرات.

وأوضح مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر رئيس الحملة منصور بن علي آل بن علي أن الحملة التي شملت زيارة ٧٢ منشأة، أسفرت عن تسجيل خمس منشآت مخالفة لقيامها بتشغيل عاملين وافدين بدون نقل خدماتهم، و٢٧ عاملا يعمل لدى غير صاحب العمل الرئيسي أو لحسابه الخاص، فيما أنذرت ثمانية منشآت لعدم التزامها بتوفير السجلات والتراخيص الخاصة بها.

وأضاف أن عدد من المخالفين تم تسليمهم لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وآخرين لمكتب العمل لحين استكمال بقية التحقيقات، مشيرا الى أن الحملة جاءت ضمن سلسلة الجولات التفتيشية المستمرة التي يحرص المكتب على تنظيمها لمتابعة التزام المنشآت بالأنظمة، ولتعقب المخالفين لنظام الإقامة والعمل.