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بالفيديو.. هبه الدري: أنا مصرية لكن الكويت تمشي بشراييني

بالفيديو.. هبه الدري: أنا مصرية لكن الكويت تمشي بشراييني
نورة الشهري(صدى):

أكدت الفنانة هبه الدري خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، على عشقها للكويت رغم أنها مصرية .

وقالت هبه في الفيديو ” طبعا أوك أنا مصرية وبحبها جدا مصر .. لكن الكويت بتمشي كده في دمي وشرايين .. سنين عمري كلها عشتها هنا في الكويت نجاحي حياتي دنيتي أللي أنا عايشاها هنا يعني ” أنا بحب الكويت ” .

وتابعت هبه ” في حاجة غريبة أنا لما بتعصب بتكلم مصري لازم أشتم معرفش ليه ، وكمان لو خليجي اتكلم معاي أتكلم معاه كويتي وأي حد جنسية تانية بتكلم معاهم مصري غريبة وايه الارتباط الغريب ده نفسي أفهم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 11 دقيقة

لا غريب ولا حاجة الارتباط الغريب هذا اسمه “الفلوووووووس” money💰واللي يجري بدمك هذا دراهم ماكو منها جثير بمصر 💸

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