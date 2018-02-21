انقاذ كلية طفل بدون تدخل جراحي في مستشفى الملك خالد بنجران

راشد آل شريه(صدى):

نجح الأطباء في مستشفى الملك خالد بنجران بفضل الله في إنقاذ كلية طفل 14 عام، بعد تعرضه لإصابة تسببت في نزيف حاد وتهتك للكلية اليمنى من الدرجة الثالثة ونزول الهيموجلوبين.

وأوضحت الصحة في نجران أنه تم إنعاش المريض فور وصوله طوارئ المستشفى بالدم ومشتقاته وبعد استقرار حالته تم نقل المريض إلى قسم التدخل الاشعاعي، حيث تم تحديد الشريان النازف والتعامل معه ووقف النزيف بفضل من الله في إجراء طبي دقيق باستخدام تقنية الاشعة التداخلية دون تدخل جراحي، تحت إشراف فريق طبي من أقسام الجراحة العامة والمسالك والأشعة، الذي كان له الفضل بعد الله في تجنب العمل الجراحي وكاد أن ينتهي باستئصال الكلية كاملاً.

وأفادت الصحة أنه تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج، ومنها نقل لأقسام التنويم الداخلية، حيث قدمت له الرعاية الطبية اللازمة لمدة 12 يوم تم خلال هذه الفترة متابعة وظائف الكلى التي أوضحت الفحوصات أنها تؤدي وظيفتها بشكل طبيعي وخروج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة – ولله الحمد -.

يذكر أن مركز الأشعة التداخلية في مستشفى الملك خالد يعـد الوحيد على مستوى المنطقة ويقوم بدور كبير في علاج العديد من الحالات دون التدخل الجراحي، حيث أجرى المركز خلال العام المنصرم أكثر من 20 حالة توقيف نزيف وانقاذ حياه بالقسطرة، تحت إشراف استشاريين مؤهلين في تخصص الاشعة.