بالصور.. ” الجابر ” يتلقى هدية في مباراة تشيلسي والبرسا

نواف السالم(صدى):

حضر نجم الهلال السابق سامي الجابر، أمس الثلاثاء، موقعة تشيلسي والبرسا في لندن في إطار دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونشر ” الجابر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” عددًا من الصور التي التقطها في المباراة قائلًا: ” ليلة جميلة كانت في معقل البلوز في ستامفورد بريدج ليلة البارحة”.

وكشف عن حصولة على هدية من رئيس النادي، عبارة عن تيشيرت لتشيلسي باسم ” الجابر ” ، قائلًا:” مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري الأبطال وهدية أجمل من رئيس النادي بروس باك “.