بالصور.. إغلاق مصنعين للطوب بشوقية مكة

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، بإغلاق مصنعين للطوب في منطقة الحسينية، بعد ضبط العديد من التجاوزات التشغيلية والمخالفات الصحية والبيئية في المصنعين.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، إن البلدية شكلت فرقة بمشاركة شاكر العبدلي من قسم الأسواق وفهد الحازمي من قسم المراقبة، وكذلك بمشاركة العديد من الجهات كالأرصاد وحماية البيئة والضبط الإداري وإدارة الثروة المعدنية وإدارة المرور، وذلك ضمن لجنة شكلت من قبل الإمارة.

وأشار ” عراقي ” إلى إنه تم الوقوف على الموقع وإغلاق المصنعين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين، مؤكدًا أن البلدية حريصة على إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتأمين الأجواء الصحية لهم.