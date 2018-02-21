مطار ” هيثرو ” يرحب بالسعوديين بدون فيزا ويوضح الشروط

لندن(صدى):

كشف الموقع الإلكتروني بمطار ” هيثرو ” في مدينة لندن، عاصمة المملكة المتحدة، عن مجموعة من الإجراءات الخاصة للسعوديين؛ منها دخول بريطانيا بدون فيزا؛ شرط أن يحملوا التأشيرة الأمريكية وتكون سارية، بالإضافة إلى أن يكون الترانزيت لمدة 24 ساعة، ويكون على مطار “هيثرو ” فقط، وليس أي مطار آخر بلندن أو بريطانيا ومدنها، والحجز مستمر لدولة الوصول النهائي.

ومن الجدير بالذكر، يقع مطار ” هيثرو ” ، على بُعد 22كم من وسط لندن، وهو واحد من 6 مطارات تخدم لندن، ويشكل موقع المطار مشكلة كبيرة؛ لقربه من الطرق السريعة والأحياء السكنية؛ مما يسبب الإزعاج لسكان المناطق المحيطة به، عند هبوط الطائرات، كما أن ارتفاعه المنخفض 235 مترًا، فوق سطح البحر، حيث يؤدي إلى الحد، من حركة الطيران، في كثير من الأحيان؛ لكثرة تعرضه للضباب.

يُذكر أن المطار يستخدم 90 شركة طيران عالمية، ويسيّر رحلات إلى 170 دولة مختلفة، كما يخدم مطار ” هيثرو ” ، 67 مليون مسافر سنويًا، بنسبة 11%، من مجمل الرحلات الجوية في داخل بريطانيا و45%، من الرحلات الدولية ويرتبط مطار ” هيثرو ” ، بشبكة النقل العام كاملة في بريطانيا، عن طريق حافلات النقل العام وقطار الأنفاق.