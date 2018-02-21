” طاقات ” : وظائف عديدة شاغرة بمختلف التخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، العديد من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مهندس مدني (عام).

– كاتب شؤون موظفين.

– مساعد إداري.

– موظف استقبال.

– كاشير.

– عامل نصب سقالات.

– طبيب أسنان عام.

– مهندس كهروميكانيكي (عام).

– عامل تعبئة رفوف.

– عامل شحن وتفريغ.

– مهندس حفريات نفط وغاز.

– مسؤول تطوير أعمال.

– حجَّار.

– مهندس كهربائي (عام).

ويمكن التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الرابط التالي: هنا