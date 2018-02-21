بالفيديو.. مواطنة تفتتح مقهى يعمل به فتيات بـ ” حائل “
قامت مواطنة، بمدينة حائل، بافتتاح مقهى تعمل فيه فتيات، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، ويقدم المقهى خدماته للجنسين من رواد المستشفى.
وفي هذا السياق، أوضحت المواطنة صاحبة المقهى، التي عاشت بعض الوقت، في أستراليا، أثناء ابتعاث زوجها هناك، إنها اختارت المستشفى؛ لافتتاح مشروعها، حيث كانت متخوفة من الافتتاح في أماكن أخرى، ملفتة الانتباه إلى أن التجربة، منذ افتتاح المحل، قبل ثلاثة أشهر كانت جيدة، وأنها تفكر حاليًا، في افتتاح فروع أخرى.
وأشارت المواطنة أن لديها 4 فتيات، يعملن على فترات متناوبة، حتى الساعة الثامنة مساءً، فقط تقديرًا لوضعهن، وبعد الساعة الثامنة، هناك موظف مكلف بالعمل، بدلاً منهن.
وعلى صعيد آخر، قالت إحدى الفتيات العاملات، في المقهى إنها وزميلاتها، لم يتعرضن لأية مضايقات، خلال تلك الفترة، بل يعاملهم جميع الزبائن، باحترام ويدعون لهم بالتوفيق.
ومن الجدير بالذكر، أنها صاحبة المقهى، عاشت بعض الوقت، في أستراليا أثناء ابتعاث زوجها هناك، فإنها أرادت أن تنقل بعضًا مما عاشته هناك، فصممت المقهى على الطريقة الأسترالية.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4143 ] نشر منذ 1 ساعة
رزق حلال ولكن كان الله في عونكن
من بعض المتشددين ذو الفكر المتطرف
بعضهم يتهم اهاليهم بالدياثة والبعض يتهمكن
انكن طرش بحر وطرش جو وطرش صواريخ توكاهامو ارض جو
سووف يسلطون عليهكن السنت حداد ونظرات لا ترحم
آهـ اتعبوني والله العظيم آهـ تعبت من بعض المتشددين ذو الغلو في الدين
اعرفهم من زمآن زمآن زمآن
حسبي اللله ونعم الوكيل فيهم وكفى
كان زمان[ عدد التعليقات: 2491 ] نشر منذ 1 ساعة
استمرارية البنات بمثل هذا العمل صعبة جداً جداً … والسبب الظروف والبيئة العائلية