بالفيديو.. مواطنة تفتتح مقهى يعمل به فتيات بـ ” حائل “

علي العنزي(صدى):

قامت مواطنة، بمدينة حائل، بافتتاح مقهى تعمل فيه فتيات، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، ويقدم المقهى خدماته للجنسين من رواد المستشفى.

وفي هذا السياق، أوضحت المواطنة صاحبة المقهى، التي عاشت بعض الوقت، في أستراليا، أثناء ابتعاث زوجها هناك، إنها اختارت المستشفى؛ لافتتاح مشروعها، حيث كانت متخوفة من الافتتاح في أماكن أخرى، ملفتة الانتباه إلى أن التجربة، منذ افتتاح المحل، قبل ثلاثة أشهر كانت جيدة، وأنها تفكر حاليًا، في افتتاح فروع أخرى.

وأشارت المواطنة أن لديها 4 فتيات، يعملن على فترات متناوبة، حتى الساعة الثامنة مساءً، فقط تقديرًا لوضعهن، وبعد الساعة الثامنة، هناك موظف مكلف بالعمل، بدلاً منهن.

وعلى صعيد آخر، قالت إحدى الفتيات العاملات، في المقهى إنها وزميلاتها، لم يتعرضن لأية مضايقات، خلال تلك الفترة، بل يعاملهم جميع الزبائن، باحترام ويدعون لهم بالتوفيق.

ومن الجدير بالذكر، أنها صاحبة المقهى، عاشت بعض الوقت، في أستراليا أثناء ابتعاث زوجها هناك، فإنها أرادت أن تنقل بعضًا مما عاشته هناك، فصممت المقهى على الطريقة الأسترالية.