تغريم رجل ربع مليون دولار بسبب طبق لحم

برلين(صدى):

قضت إحدى المحاكم في مدينة ميونيخ الألمانية بتغريم أحد الأشخاص بدفع ربع مليون دولار ، بسبب غشه في سعر طبق لحم .

وأكدت وسائل إعلام ألمانية ، أن القاضي احتسبت هذا الرقم بناء على الراتب الذي يتلقاه المدان، وهو 29 ألف دولار شهريا.

وفي التفاصيل، حاول المحتال، الذي لم يكشف عن اسمه، وضع طبق من اللحم في المكان المخصص للفواكه بآلة احتساب أسعار المشتريات، وذلك بغرض دفع ثمن أقل.

والغريب في الأمر أن سعر طبق اللحم لا يتجاوز 57 دولارا.