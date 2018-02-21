لأول مرة في اسكتلندا فيلم سينمائي للكلاب فقط

عرضت إحدى دور السينما في العاصمة الاسكتلندية ادنبره فيلماً مخصصاً للكلاب، وذلك بعدما دعا القائمون عليها الزبائن لإحضار كلابهم المهذبة للغاية لمشاهدة عرض الفيلم الجديد للمخرج ويز أندرسون “جزيرة الكلاب” يوم 25 مارس المقبل.

حيث يُعتبر هذا أول عرض ” صديق للكلاب ” على شاشات السينما وسيتم في الساعة 11 صباحاً.

مع العلم أن المسئولين بالسينما سيوزعون بطانية على كل متفرج لكي يجلس الكلب الخاص به على المقعد المجاور له، وتطرح التذاكر حاليا للبيع على موقع إلكتروني.