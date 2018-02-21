فيديو طفلة ” الشاص ” يشعل ” تويتر ” بعد مغازلتها بمليون ريال من شخص شهير

حمود العنزي(صدى):

تسبب تعليق أحد المشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي على مقطع لطفلة تقود سيارة ” شاص ” في البر على أنغام شيلة شهيرة في موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر الطفلة لمقطع فيديو وهي تقود سيارة “شاص” في البر على إحدى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليلعق الشخصية الشهيرة على المقطع بطلبه الزواج من الطفلة في موجة من الجدل.

وعندما قاطعه أحد المغردين مبيناً له أن الفتاة التي تقود السيارة هي “طفلة” في المتوسط وصغيرة على الزواج، رد عليه بأن الصغير يأتي الوقت ويكبر، الأمر الذي استقبله النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بهجوم شديد عليه وسط مطالبات بالتحقيق معه.