فيديو طفلة ” الشاص ” يشعل ” تويتر ” بعد مغازلتها بمليون ريال من شخص شهير
تسبب تعليق أحد المشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي على مقطع لطفلة تقود سيارة ” شاص ” في البر على أنغام شيلة شهيرة في موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر الطفلة لمقطع فيديو وهي تقود سيارة “شاص” في البر على إحدى حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليلعق الشخصية الشهيرة على المقطع بطلبه الزواج من الطفلة في موجة من الجدل.
وعندما قاطعه أحد المغردين مبيناً له أن الفتاة التي تقود السيارة هي “طفلة” في المتوسط وصغيرة على الزواج، رد عليه بأن الصغير يأتي الوقت ويكبر، الأمر الذي استقبله النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بهجوم شديد عليه وسط مطالبات بالتحقيق معه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43105 ] نشر منذ 54 دقيقة
قراده ,,
abu ammar[ عدد التعليقات: 15844 ] نشر منذ 41 دقيقة
ايش المشكله اذا طلبها لزواج ومثل ما قال الصغيره تكبر
لماذا المطالبه بمحاكمته ؟
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4143 ] نشر منذ 19 دقيقة
حكي فاضي
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 797 ] نشر منذ 12 دقيقة
طفله ليست طفله وملامحها تدل عليها
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1579 ] نشر منذ 11 دقيقة
الصغيرة تكبر 😏
اجل انت بتم بعمرك واقف ماراح يكبر 😒😒
وربي سفيه مامن رجوله اذا نظرته للبنت قد بناته او يمكن حفيدته بعد هاالنظره
الله يخلف على الشباب اجل
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 9 دقائق
طفله وعمرها 16 او 17 سنه
بنسبه لي والله لو يعطوني اي شي علي شان اتزوجها لرفض الزواج لان ما تشرف تكون ام عيالي
يجيك واحد خبل يقول تف عليك حامضه اقول مالت عليك وكفوك هي