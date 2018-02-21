مدرب البرسا: لم يحسم شيء وننتظر مباراة الإياب
قال إرنستو فالفيردي، مدرب فريق البرسا، إنه حتى الأن لم يتم حسم شيء، مؤكدًا على أنه مازال هناك لقاء عودة في مواجهة تشيلسي في إطار دوري أبطال أوروبا.
وأضاف ” فالفيردي “: ” بحثنا عن هدف خارج ملعبنا، الفريق لعب بإصرار ونجحنا في تحقيق ذلك” ، قائلًا: ” “لقد استحوذنا على الكرة بينما طبّق تشيلسي ضغط جيد بالخلف وسددوا مرتين على العارضة، أرى أن كل فريق طبّق أسلوبه الخاص “.
وتابع : “اللعبة كانت تكتيكية على أعلى مستوى، أردنا الاستحواذ على الكرة ونجحنا في ذلك لكننا افتقدنا للخطورة “.
وفيما يتعلق بإصابة بيكية، قال: ” ركبة بيكي على أفضل حال، اللقاء انتهى بأفضل شكل بالنسبة له “.
وخرج برشلونة من مباراة تشيلسي أمس بتعادل الإيجابي 1-1، في انتظار مباراة مثيرة في الإياب على ملعب الكامب نو.
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