مدرب البرسا: لم يحسم شيء وننتظر مباراة الإياب

نواف السالم(صدى):

قال إرنستو فالفيردي، مدرب فريق البرسا، إنه حتى الأن لم يتم حسم شيء، مؤكدًا على أنه مازال هناك لقاء عودة في مواجهة تشيلسي في إطار دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ” فالفيردي “: ” بحثنا عن هدف خارج ملعبنا، الفريق لعب بإصرار ونجحنا في تحقيق ذلك” ، قائلًا: ” “لقد استحوذنا على الكرة بينما طبّق تشيلسي ضغط جيد بالخلف وسددوا مرتين على العارضة، أرى أن كل فريق طبّق أسلوبه الخاص “.

وتابع : “اللعبة كانت تكتيكية على أعلى مستوى، أردنا الاستحواذ على الكرة ونجحنا في ذلك لكننا افتقدنا للخطورة “.

وفيما يتعلق بإصابة بيكية، قال: ” ركبة بيكي على أفضل حال، اللقاء انتهى بأفضل شكل بالنسبة له “.

وخرج برشلونة من مباراة تشيلسي أمس بتعادل الإيجابي 1-1، في انتظار مباراة مثيرة في الإياب على ملعب الكامب نو.