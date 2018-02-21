بلدية صفوى تضبط وتصادر كميات غذائية خلال حملة تفتيشية

عادل الحربي (صدى):

أسفرت الحملة التفتيشية التي نفذتها بلدية صفوى في محافظة القطيف أمس، عن ضبط ومصادرة مجموعة ملابس، وخضار وفواكه، ومنتجات غذائية، وأكشاك مستخدمة، إذ تم تسليم جميع الكميات المصادرة للجهات الخيرية المتعاونة مع البلدية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات تجاه المخالفين.

واستهدفت الحملة الباعة الجائلين والمفترشين للأرصفة العامة وأمام أبواب المساجد في بلدة صفوى، في خطة شاملة وضعتها البلدية بتكثيف الرقابة داخل الأسواق، لمنع البيع العشوائي، والعمالة البائعة ، والمفترشين بالأرصفة أمام المساجد، كما تم استهداف الأكشاك بطريق الجبيل والدمام السريع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، أن بلدية المحافظة، تعمل جاهدة على القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين من خلال تكثيف الجولات الميدانية، لعدد من المواقع العامة والشوارع، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين للأنظمة والاشتراطات الصحية.

فما بين رئيس بلدية صفوى المهندس يوسف المقهوي، أن الحملات التفتيشية شملت مصادرة مجموعة ملابس، ومواد غذائية متنوعة، وخضار وفواكه، تزن نحو 215 كيلو جراماً ، حيث تم تسليم جميع الكميات المصادرة للجهات الخيرية.