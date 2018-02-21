بعد الفوز بخماسية.. خلاف بين آريين روبن ومدرب البايرن

ماجد محمد(صدى):

قال جناح فريق بايرن ميونخ الألماني ، الهولندي آريين روبن ، إنه يتألم كثيرًا عندما لا يشارك في مباريات هامة مثل مواجهة الأمس أمام بشكتاش التركي في إطار دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ” روبن ” أنه بعد وصوله لـ 34 عامًا، لا ينتظر سوى خوض المباريات في البطولات الهامة مثل دوري أبطال أوروبا.

وتابع: ” لا أعرف ما يحدث لذلك من الأفضل ألا أقول شيئًا ” ، ودخل اللاعب المبارة بديلًا قبل نهاية الشوط الأول لخاميس رودريجيز المصاب.

وردًا على غضب روبن، قال المدير الفني للبايرن هاينكس، إن شعوره طبيعي إلا أنه يفعل ما يراه صحيح، مضيفًا: “روبن شارك وهو نشيط جدًا، لذلك أنا سعيد بأن لدي خيارات جيدة على مقاعد البدلاء، فكل لاعب يريد أن يشارك أساسيًا، ولكنني أملك الكثير من اللاعبين الجيدين”.

وانتصر الباريرن أمس، بخماسية نظيفة، مهدت الطريق أمامه للوصول إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.