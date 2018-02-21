العقيد الطويان لـ ” صدى ” كاميرات راصد تتابع الحالة الأمنية بالمنشاءات والشوارع

سعيد العجل(صدى):

قال العقيد عبدالله الطويان المتحدث الرسمي لمركز العمليات الأمنية 911 التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية إن الجناح الموجود بالجنادرية 32 أنشيء بتوجية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بتعريف الجمهور الكريم بخدمات 911 وكان التوجيه لسعادة قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء الركن عبدالرحمن الصالح وتم العمل مباشرة بالتجهيز قبل موعد المهرجان الوطني.

وأضاف الطويان خلال حواره مع صحيفة ” صدى ” أن الهدف من الجناح التعريف بالعملية الأمنية وأهدافها ورويتها ورسالتها والهدف من مشاركة المرأة في منظومة العمل الموحدة بعد أن أصبحت شريك أساسي وأثبتت نجاحها الفعلي من خلال عمل المركز 911 منطقة مكة المكرمة، كما تم عرض فيلم تثقيفي عن مركز العمليات القديم الموجود في وزارة الداخلية وكيف كانت الأمور تمشي؟ ، ثم التعريف بمركز عمليات منطقة مكة المكرمة بداية إنشاؤه وبداية نظام العمل التدريجي فيه نمن قطاعات الشركاتء الأساسيين من المرور والطرق والدوريات الأمنية.

مضيفا أنه تم عرض صور جداية تحكي عن زيارة سمو الامير وزير الداخلية للمركز بمنطقة مكة المكرمة، وعرض الصور الجدارية عن المركز وقاعات المركز بأقسامه الأربعة، تحكي صورة جدارية عن حجر الأساس لمركز 911 في الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

وأوضح أنه تم التعريف بمشروع راصد وهي الكاميرات المنشورة في المملكة بجميع المنشآت والشوارع للمتابعة الأمنية، كما انتقلنا إللى ركن الطفل وترسيخ الرقم 911 واعتباره الملجأ لهم في إنقاذهم حالة تعرضهم لأي حريق أو طلب مساعدة أي كانت.