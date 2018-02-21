اعتدال: مراحل تحول أطفال نيجيريا من البراءة إلى الإرهاب

عادل الحربي(صدى):

نشر المركز العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب ” اعتدال ” ، رحلة أطفال أبرياء اختطفتهم جماعة ” بوكو حرام ” الإرهابية وألقت بهم على قارعة الإرهاب، في نيجيريا.

وأوضح ” اعتدال ” أن هناك 100 طفل في نيجيريا كانوا قنابل بشرية استخدموا من قبل جماعة بوكو حرام الإرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية في عام 2017.

وقال المركز، إن هؤلاء الأطفال تم اختطافهم من مدارسهم وآخرين أجبروا على ترك منازلهم وأقحموا داخل معارك قتالية، كما تم استخدامهم في تنفيذ الكثير من العمليات الإرهابية، إضافة إلى انتهاكات أخرى قامت بها الجماعة الإرهابية بحق الطفولة.

وأضاف المركز، أن جماعة بوكو حرام قامت بـ ” تدمير مدارس الأطفال، ومنازلهم، وإجبارهم على تنفيذ جرائم بشعة، واغتصابهم، وخطفهم، ونشر الأمراض المزمنة بينهم، واستخدامهم كجنود حرب “.