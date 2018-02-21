بالصور.. اختتام ملتقى صعوبات التعلم بالغرفة التجارية في تبوك

تبوك(صدى):

أقامت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك، ملتقى صعوبات التعلم الذي يهدف إلى تسليط الضوء على فئة الطلاب والطالبات الذين لديهم صعوبات التعلم، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بالغرفة.

ونظمت اللجنة الملتقى الذي تم اختتامه أمس بالتعاون مع إدارة تعليم تبوك، من أجل توعية المعلمين والمعلمات والأمهات على كيفية اكتشاف الصعوبة وآلية التعامل الصحيح مع الحالات المصابة بطرق علمية صحيحة للتقليل من حدتها والتخفيف من امتداد أثرها السلبي على التحصيل الدراسي.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة محمد البلوي أن إقامة مثل تلك الملتقيات هو امتداد لبرامج اللجنة وخطتها السنوية التي تم جدولتها، حثي ركز الملتقى على فئات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يصعب لديهم التعلم.