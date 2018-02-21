صحف الأرجنتين تصف إقالة ” دياز ” بالمفاجأة

ماجد محمد(صدى):

سلطت عدد من الصحف الأرجنتينية الضوء على نبأ إقالة نادي الهلال لمدرب الفريق الأول رامون دياز عقب الخروج من مواجهة استقلال طهران الإيراني بالهزيمة في إطار دور المجموعات في البطولة الآسيوية.

واعتبرت صحف الأرجنتين وعلى رأسها ” Olé “، الأشهر، أن إقالة الأرجنتيني “دياز” مفاجأة كبيرة بعد خسارة أمس، وعلقت الصحيفة على النبأ بعنوان: ” ‏”انفصال البطل عن الزعيم”.

يجدر الإشارة إلى أن الهلال خرج من المواجهة الآسيوية الأولى بالتعادل السلبي أمام العين، وقدم بقيادة ” دياز ” مستوى متذبذب خلال المباريات الأخيرة في إطار بطولتي دوري المحترفين، ودوري أبطال أسيا.