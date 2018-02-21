محطات فارقة في مسيرة السيارات على الطريق

الرياض(صدى):

في الحقيقة، ليس هناك إجابة بسيطة على سؤال من الذي اخترع السيارات ومتى، فلقد كان عملا دؤوبا على مدار مئات السنوات الماضية. ولكي نفهم تاريخ السيارات بشكل أفضل، نعرض في هذا المقال لأهم المحطات التي أثرت في مسيرة صناعة السيارات.

عام 1478 … الإرهاصات الأولى

في عام 1478، ابتكر ليوناردو دا فينشي أول سيارة ذاتية الحركة قبل أن يفكر أي شخص آخر في ذلك بسنوات عديدة، لكن تلك السيارة ظلت حبرا على الورق، ولم يتم انتاجها فعلا.

ولم تكن هذه السيارة مثل ما نراه اليوم. بل تشبه أكثر إلى عربة نقل ليس بها مقعد، وتم انتاج نسخة طبق الأصل من سيارة دافنشي في عام 2004 تعرض حاليا بمعهد ومتحف تاريخ العلوم في فلورنسا بإيطاليا.

عام 1769 … أول مركبة

بعد دافنشي بثلاثة قرون، وتحديدا في عام 1769، صنع جوزيف كوغنوت أول مركبة ذاتية الدفع في فرنسا. كانت عبارة عن جرار للجيش الفرنسي به ثلاث عجلات وتتحرك بسرعة 2.5 ميل في الساعة.

ثم في عام 1789، سجل الأمريكي أوليفر إيفانز أول براءة اختراع أمريكية لمركبة تعمل بالبخار، قبل أن ينجح المخترع البريطاني ريتشارد تريفيثيك في صنع أول سيارة النقل ركاب(ترام) تعمل بالبخار.

عام 1807… أول محرك احتراق داخلي

في عام 1807 تم اختراع أول محرك احتراق داخلي يستخدم خليط من الهيدروجين والأكسجين من قبل المبتكر فرانسوا إسحاق دي ريفاز في سويسرا.

كما صمّم ديفاز سيارة للمحرك، وهي أول سيارة تعمل بالاحتراق الداخلي، لكن تصميمه لم يلاقِ نجاحا وذلك قبل أن ينجح المهندس والمخترع الإنجليزي صموئيل براون في إنتاج محرك احتراق الداخلي باسطوانات احتراق منفصلة، وتستخدم لتشغيل السيارة .

عام 1832 … أول سيارة كهربائية

في عام 1832، ابتكر روبرت أندرسون أول عربة كهربائية بسيطة في اسكتلندا، لكنها كانت تعمل عن طريق خلايا طاقة أولية غير قابلة للشحن.

ثم في العام 1863 استطاع المهندس البلجيكي جان-جوزيف-إتيان لينور انتاج أول محرك احتراق داخلي ناجح تجاريا يمكن أن يتحرك بسرعة 3 أميال في الساعة، قبل أن يتمكن النمساوي يوليوس هوك من تشغيل أول محرك احتراق داخلي يعمل على البنزين في عام 1870، وبعدها بـسبعة أعوام ظهر النموذج الأولي لمحركات السيارات الحديثة، حين ابتكر أوتو محرك الاحتراق الداخلي رباعي الاسطوانات في 1877.

وشهد عام 1885 إنشاء أول سيارة حقيقية تعمل بمحرك بنزين عبر مصمم المحركات الألماني كارل بنز، وكانت تسير على 3 عجلات وبدت مثل مركبة نقل، وبعدها بعام واحد اي عام 1886 انتج هنري فورد سيارته الأولى في ميشيغان.

وفي نفس العام تمكن المخترعان غوتليب ويلهلم دايملر وويلهلم مايباخ من تشغيل أول محرك رباعي الدورات بأربع عجلات في ألمانيا والمعروف باسم ” كانستات-دايملر “.

وفي عام 1896 افتتح الاخوان فرانك وتشارلز ادغار دوريا أول شركة لتصنيع السيارات في سبرينغفيلد، ماساتشوستس، تحت اسم موتور واجونز، وتم تصميم عجلة القيادة لأول مرة لتحل محل ذراع التوجيه في عام 1900.

أمت سيارات الدفع الرباعي فظهرت للمرة الأولي في عام 1940، عند تقديم سيتاة والتي صممت خصيصا لخدمة الجيش الأمريكي، والتي أصبحت تعرف فيما بعد باسم جيب.