استنفار أمني من عبارة ” عاش صدام ” بالكويت.. وتوجيهات بالإزالة

خالد الظفيري(صدى):

أمرت الأجهزة الأمنية في الكويت، بإزالة عبارة تمجد للراحل صدام حسين من على سور إحدى المدارس الثانوية بمنطقة القادسية، بعد تقدم مواطن كويتي بشكوى عنها.

ومن جانبه أصدر وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، تعليماته بسرعة توجه دورية أمن إلى مكان البلاغ لمسح العبارة على الفور، حيث قام حارس المدرسة باعتلاء السور وإزالتها.

كما وجه بفتح تحقيق لمعرفة المتورطين في كتابة العبارة، وعما إذا كانوا من بين طلبة المدرسة أو من خارجها، تمهيدًا للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكانت عبارة ” عاش صدام ” المكتوبة على سور مدرسة ثانوية عيسى الحمد للبنين في منطقة القادسية، تسببت في استنفار الأجهزة الأمنية بالكويت، وغضب الشعب، تزامنًا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.