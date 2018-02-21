فابريغاس: أشعر بخيبة الأمل للتعادل أمام البرسا

ماجد محمد(صدى):

قال سيسك فابريغاس، نجم تشيلسي الإنجليزي، إن مواجهة برشلونة لم تكن سهلة؛ نظرًا لأنه يحب امتلاك الكرة كثيرًا.

وأعرب ” فابريغاس ” عن شعورة بخيبة الأمل للخروج بالتعادل أمام البرسا، أمس في إطار دوري أبطال أوروبا، على الرغم من تقديمهم أداء جيد.

وأضاف نجم تشيلسي: ” لعبنا بصلابة وثبات كبيرين، وويليان كان يستحق تسجيل الهاتريك، بالطبع سنعود لمنازلنا ونحن نشعر بالحزن لأننا قدمنا لقاء رائع لكن النتيجة كانت عكس ذلك “.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الإياب بين البرسا وتشيلسي على الكامب نو، تفوق لبرشلونة، على حساب النادي الإنجليزي بعد تفريطه في الفوز أمس.