” جامعة الجوف ” تدشن تسهيلات للمعيدين للحصول على الماجستير والدكتوراه

علي العنزي(صدى):

دشنت وكالة جامعة الجوف للدراسات العليا والبحث العلمي، حزمة من الخدمات والتسهيلات الخاصة، بالمعيدين والمحاضرين؛ وذلك من أجل مساعدتهم، في إكمال دراستهم، والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه؛ حيث تُعَد هذه الخطوة مهمة للغاية، في مسيرتهم ومسيرة الجامعة.

وتتضمن هذه التسهيلات، منح المعيدين والمحاضرين، الحصول على خطاب تسهيل مهمة، لجامعات المملكة، وضمان مالي (Financial Guarantee) للجامعات الخارجية، خلال 48 ساعة على الأكثر.

أما فيما يتعلق بباقي التسهيلات، فتتمثل في فتح المجال للابتعاث الداخلي، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة في جلسته الرابعة للعام الجامعي 1434/ 1435هـ، وفتح المجال لإكمال الدراسة، في ثلاثة برامج ماجستير في جامعة الأميرة نورة، بالتعاون مع جامعة مدينة دبلن Dcu.

ومن الجدير بالذكر، أن الجامعة تستكمل التسهيلات بتخصيص مكافأة مالية، وخطاب شكر وتقدير من مدير الجامعة، لكل عضو هيئة تدريس، يُسهم في مساعدة المعيدين، والمحاضرين على الحصول على قبول؛ لإكمال دراستهم العليا، مع رصد مكافأة مالية، مقدارها 1000 ريال.

يُذكر أن الخدمات والتسهيلات التي أطلقتها الجامعة، هدفت لتذليل الصعوبات، التي قد تواجه المعيدين والمحاضرين، والإسراع في عملية ابتعاثهم، وفق خطة الجامعة، ورؤيتها المتماشية مع رؤية المملكة 2030.