لينا شاماميان تضيء حفل عرس الطبوع بتونس

أماني الغامدي(صدى):

تحيي المطربة السورية لينا شاماميان سهرة الطرب ” عرس الطبوع 2 ” ، يوم 22 فبراير بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس في تمام الساعة السابعة .

وسيضم الحفل النجم التونسي زياد غرسة و الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الدكتور محمد الأسود لتجربة استثنائية مع النسخة الثانية من ” عرس الطبوع ” والتركيبة الأركسترالية للفرقة الوطنية للموسيقى المتكونة من 60 عضوًا بين عازف ومنشد.

مع العلم أن النجمة السورية لينا شاماميان، من أصل ارمني، خريجة المعهد العالي للموسيقى في دمشق كمغنية أوبرا ” سوبرانو دراماتيك ” ، و اختارت أن تتحسس أعظم مسارح العالم في أغنياتها بأسلوب فريد، طورته من خلال تعاونها مع فنانين من حول العالم، تغني فيه شيئاً من روح الجاز الشرقي المنسجمة مع الألحان الدمشقية الأصيلة والأرمينية الكلاسيكية.

كما عملت لينا من خلال أسلوبها الموسيقي المميز على إحياء البعض من التراث السوري والأرميني فساهمت في انتشاره عالميا وبين شتى ثقافات المجتمعات التي زارتها تغني، حتى أصبحت تسمى سفيرة الياسمين الدمشقي كما أنها سخّرت مؤخراً خبرتها، مشبعةً بالشغف للموسيقى، في مشاريع موسيقية واعدة تتطلع لإحياء البعض من الموروث الموسيقي في بلدان عدة، نذكر منها تونس والبحرين.