بالصور.. مدير تعليم بيشة يفتتح مركز رعاية الموهوبين

سياف المنبهي(صدى):

دشن مدير التعليم بمحافظة بيشة أ.نايف الهاجري صباح اليوم أعمال مركز رعاية الموهوبين في تعليم بيشة مفتتحاً مقر المركز بابتدائية صلاح الدين و مستعرضا مرافقه و قاعات التدريب .

و اطلع الهاجري مع مساعده للشؤون التعليمية أ.خالد الغامدي على أعمال المركز و ما قدمه من نشاطات و برامج خلال الفترة الماضية .

و قدم مدير المركز أ.عبدالهادي آل رمثان ملخصا عن مهام المركز و بداية انطلاقه و تعاون المركز مع العديد من مراكز رعاية الموهوبين بالمملكة .

و شاهد الحضور عرضا عن مخرجات مركز الموهوبين و درواته التدريبية تلا ذلك تكريم العديد من الجهات و المشرفين المتعاونين مع المركز .

من جانبه عبر مدير رعاية الموهوبين بتعليم بيشة ا.محمد ناصر الشهراني عن شكره لدعم مدير التعليم و مساعده لبرامج رعاية الموهوبين متمنيا ان يقدم المركز و مديره الطموح ما يرضي المستفيدين و يساهم في رعاية المواهب بتعليم بيشة .

حضر فعاليات الاحتفال الذي دشن فيه مدير التعليم شعار المركز و حسابه في تويتر العديد من رؤساء الأقسام و مشرفي رعاية الموهوبين و الإعلاميين و الطلاب المكرمين .