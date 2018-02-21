1833 مستفيدا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى حراء العام

نايف السالم(صدى):

قدّم برنامج الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى حراء العام بالعاصمة المقدسة خدماته منذ إنشائه وحتى نهاية الشهر الرابع هذا العام لـ 1833 مريضاً مسجلين، حيث يقوم البرنامج بتقديم الرعاية الصحية لهم في منازلهم وعلاجهم بين ذويهم، دون الحاجة إلى التواجد في المستشفى إلا في الحالات الطارئة.

وأوضحت صحة مكة المكرمة أن البرنامج يقدم عدة خدمات للمرضى طبية وفنية وتمريضية ويقوم بالزيارة فريق مكون من طبيب وممرض أو ممرضه وأخصائي التغذية العلاجية وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي اجتماعي، مضيفة أن البرنامج يستهدف كبار السن وطريحي الفراش والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والجلطات الدماغية وإصابات الرأس، والمرضى الذين لديهم قروح سريرية ومعالجة القدم السكرية، ومرضى الجهاز التنفسي المزمن وأمراض القلب.

كما يقوم الفريق بصرف الأدوية اللازمة وتغيير القساطر البولية وتغيير أنابيب التغذية وصرف المكملات والمستحضرات الغذائية حسب الحالات الغذائية للمرضى، وسحب عينات الدم وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، إلى جانب العناية بالجروح والتقرحات السريري.

يذكر أنه تم تأمين عدد من الأجهزة للمرضى تنوعت ما بين أسرة كهربائية، وكراسٍ كهربائية متحركة، وأجهزة توليد أوكسجين، وأجهزة شفط السوائل، وأجهزة استنشاق البخار، وأخرى لقياس نسبة الأكسجين بالدم وقياس مستويات الضغط والحرارة، ورافعات كهربائية، ومراتب هوائية وكراسي متحركة وعادية.