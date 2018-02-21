وظائف خالية بشركة استيراد ” تحف وهدايا “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تجارية عاملة بمجال استيراد وتسويق بالجملة، في الأواني المنزلية والتحف والهدايا، عن حاجتها لتشغيل عدد من الموظفين بوظائف متنوعة، وذلك للتخصصات التالية:

– محاسبة.

– إدخال بيانات.

– مبيعات.

– خدمة عملاء.

– تسويق.

وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:

– المؤهل المطلوب: بكالوريوس لوظائف المحاسبة، وخدمة العملاء والتسويق وثانوي لوظائف المبيعات وإدخال البيانات.

– تشترط في المتقدمين خبرة سنتين، بالنسبة لوظائف المحاسبة وخدمة العملاء والتسويق.

– يشترط أن يكون المتقدم طموحًا منضبطًا وحسن المظهر.

– يشترط القدرة على تحمل ضغط العمل.

– يشترط في المتقدم أن يكون صاحب لغة انجليزية متوسطة.

– قادر على التطور.

وأتاحت الشركة، التقديم للعمل بتلك الوظائف، من قِبل الراغبين، من خلال إرسال السير الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]