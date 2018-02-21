وظائف خالية بشركة استيراد ” تحف وهدايا “
أعلنت شركة تجارية عاملة بمجال استيراد وتسويق بالجملة، في الأواني المنزلية والتحف والهدايا، عن حاجتها لتشغيل عدد من الموظفين بوظائف متنوعة، وذلك للتخصصات التالية:
– محاسبة.
– إدخال بيانات.
– مبيعات.
– خدمة عملاء.
– تسويق.
وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:
– المؤهل المطلوب: بكالوريوس لوظائف المحاسبة، وخدمة العملاء والتسويق وثانوي لوظائف المبيعات وإدخال البيانات.
– تشترط في المتقدمين خبرة سنتين، بالنسبة لوظائف المحاسبة وخدمة العملاء والتسويق.
– يشترط أن يكون المتقدم طموحًا منضبطًا وحسن المظهر.
– يشترط القدرة على تحمل ضغط العمل.
– يشترط في المتقدم أن يكون صاحب لغة انجليزية متوسطة.
– قادر على التطور.
وأتاحت الشركة، التقديم للعمل بتلك الوظائف، من قِبل الراغبين، من خلال إرسال السير الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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