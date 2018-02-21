” الشورى ” يطالب النقل بمعالجة ” الحفر ” وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى تدهور الطرق

علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى اليوم الأربعاء يطالب وزارة النقل بتعديل هيكلها التنظيمي، وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسية.

كما طالب المجلس في جلسته العادية العشرون من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، والتأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود.

ودعا الوزارة إلى تحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وايجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة، والتنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها .