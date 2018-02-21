ترقية 19 موظفا ببلدية بقيق

نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية محافظة بقيق، عن ترقية 19 موظف من المرتبة الخامسة حتى العاشرة، إلى المراتب التي تليها مباشرة، بعد إكمالهم المدة النظامية للمرتبة.

واعتمد رئيس البلدية، المهندس فارس بن محمد آل عريج، قرار الترقية، التي جاءت على النحو التالي: في المرتبة العاشرة: أحمد بن عبدالوهاب السويعي، حسين بن مهدي اليامي، صالح بن علي العطية، وفي المرتبة التاسعة: علي بن طاهر بوحسن، حسن بن أحمد الصفج، حمد بن سالم النهدي.

كما اعتمد ترقية كل من: في المرتبة الثامنة: سلمان بن حسن المعني، حسين بن خضر الغريب، هاني بن عبدالله الحرز، رضي بن محمد الساده، وفي المرتبة السابعة: محمد بن عبدالله السالم، شعيل بن حمد الربيع، عبدالله بن حبيب الصعيليك، طالب بن سعود الحربي، علي بن عيسى البدر، يوسف بن رضا العمران، وفي المرتبة السادسة: سعد بن عبدالله السعيدان، ناجي بن عيسى الجميعة، عوض بن عايد الرشيدي.

وقدَّم ” آل عريج “، التهنئة لجميع الموظفين الذي شملتهم الترقية وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، موضحاً أن الترقية تمت بعد إكمال الإجراءات الرسمية على تلك الترقيات، مثمناً جهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها.

وشكر الموظفون، أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لدعمه جميع منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، كما قدموا شكرهم لرئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج، مؤكدين بمضاعفة الجهد فيما يخدم المصلحة العامة، متمنين من الله أن تكون عوناً لهم لبذل المزيد من العطاء.