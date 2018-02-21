الشرطة البريطانية لـ ” سكان لندن ” : لا تتصلوا بنا بشأن أزمة كنتاكي

لندن(صدى):

طالبت الشرطة البريطانية، سكان العاصمة لندن بعدم الاتصال بمراكز الشرطة بشأن أزمة مطاعم كنتاكي، وذلك بعد ورود عدد كبير من الاتصالات حول إغلاق فروع ” كنتاكي ” بسبب نقص الدجاج.

وقال الحساب الرسمي لشرطة مدينة تاور هامليتس على ” تويتر “: ” الرجاء عدم الاتصال بنا بشأن أزمة مطاعم كنتاكي، إذا لم يقدم مطعمك المفضل الطعام فهذا ليس شأن الشرطة “.

يُذكر أن سلسلة مطاعم كنتاكي للوجبات السريعة أعلنت، الاثنين الماضي، إغلاق مئات من فروعها في بريطانيا بسبب نقص الدجاج، ما أثار غضب واستياء البريطانيين الذين لم يستطيعوا الحصول على وجباتهم المفضلة مطالبين الشرطة بحل هذه الأزمة.