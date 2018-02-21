الألياف الضوئية تغطي 2 مليون منزل بالمملكة في 2020

عادل الحربي(صدى):

صرح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، أن جهود نشر الإنترنت عالي السرعة في المدن والمناطق الحضرية في المملكة تسير وفق الجدول الزمني المخطط له مسبقًا.

وأشار ” السواحة ” إلى أن تسخير الوزارة لجميع إمكانياتها ومواردها لدعم جهود تسريع انتشار تقنية الألياف الضوئية في أنحاء المملكة وتغطية 2 مليون منزل بحلول عام 2020 بهدف إتاحة الخدمة لأكبر عددٍ ممكن من العملاء وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الإنترنت عالي السرعة.

وأكد ” السواحة ” أنه انتهت الوزارة من توصيل الخدمة إلى أكثر من 270 ألف منزل حتى الآن، وذلك من خلال مشروع نشر النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية ويجري العمل على تغطية بقية المنازل بالمناطق الحضرية بالمملكة.