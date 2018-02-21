إحذري القيام بهذا الأمر إذا كنت تقدمين طلب عمل

متابعات(صدى):

كشفت دراسة أجريت في هولندا أنّ استخدام الوجوه المبتسمة في رسائل العمل قبل نيل الوظيفة وإثبات قدراتكم المهنية فيها، يترك لدى المتلقّي انطباعاً سيّئاً، إذ لا توحي هذه الوجوه الصفراء المبرومة والمبتسمة ابتسامة عريضة بالطموح والقدرة المهنية!

ويبقى السؤال: لماذا اعتبر البعض أنّ مرسل هذه الرموز امرأة؟ وهل ربطوا قلّة الكفاءة التي استشعروا بها بجنس طالب العمل، بفعل الصور التقليدية المترسّخة في بالهم والتي لطالما صوّرت المرأة على أنها أضعف وأقلّ جدارة من الرجل مهنيّاً؟!

لا تستخدموها في طلبات العمل

بفعل ربط متلقّي طلبات التوظيف وجود ” الإيموجي ” فيها بالصور النمطية كما يبدو ونسبها إلى النساء باعتبارهنّ ضعيفات، تنصح المشرفة على الدراسة إيلا جيلكسون بـ ” عدم استخدام الـ ” Smiley face ” في العالم الافتراضي قبل اللقاء الأول بينكم وبين المسؤول عن التوظيف، معتبرةً أن ليس لها مفعول إيجابي “.

وتعتبر أنّ ” إرسال هذه الوجوه يتطلّب حدّاً أدنى من التقارب أو المعرفة بين المرسل والمرسل إليه. وإذا كنّا لا نعرف المتلقّي، يُفَضّل عدم استخدامها والتحدّث فقط بواسطة الأحرف “.