معلمة بمركز تخاطب تنقذ حياة فتاة قطع تنفسها

نايف السالم(صدى):

تمكنت نجاة الجابري، المعلمة داخل مركز تخاطب بالمدينة المنورة، من إنقاذ إحدى طالباتها بعد تعرضها إلى غصة ” انسداد جزئي أو كلي في مجرى الهواء “.

وروت المعلمة، أن شاهدت إحدى المستفيدات من المركز خارة بشكل هستيري، وتطلق أصواتاً غريبة كأنه تنفس نزاعي، واتخذت قرار بالانطلاق خلفها بعد تنبيه القائدة.

وأضاف المعلمة:” علمت أن الفتاة تعاني حالة انسداد في مجرى الهواء أدى إلى عدم قدرتها على التنفس؛ فقمت بتطبيق ” مناورة هيملك ” بأن أتيت من خلف تلك الفتاة وقمت بالضغط إلى الأعلى في منطقة ما فوق السرة، وبعد ذلك خرج هذا الجسم الغريب والذي هو عبارة عن علك “.

وأكدت أنها كانت من الملتحقات بإحدى دورات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي قدمتها لنا هيئة الهلال الأحمر السعودي في هيئة تطوير المدينة؛ لذلك تمكنت من مساعدة الفتاة.