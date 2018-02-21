الفريق العمرو يرأس اجتماع اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني

علي القحطاني(صدى):

رأس مدير عام الدفاع المدني رئيس اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو , اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، الذي عقد بمقر المديرية العامة للدفاع المدني.

وبدء الاجتماع بكلمة للفريق العمرو حمد الله فيها والثناء للمولى – عز وجل – على ما تفضل به من أمن وأمان واستقـــرار ورغد عيش على هذه البلاد المباركة، مثمناً لأعضــاء اللجنة اهتمامهم ومتابعتهم الدؤوبة لكل ما من شـأنه تحقيق السلامـة والحماية من المخاطر والحد من الكوارث.

بعد ذلك تم استعراض جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأوضح أمين عام مجلس الدفاع المدني العقيد خالد الأحمري أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات الهامة، منها مشروع خدمات المديرية العامة للدفاع المدني, ومشروع تعديل لائحة قواعد السلامة والوقاية من المخاطر في مواقع الإنشاءات, ومشروع تعديل الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الحرب، وإعداد دراسة تحليل المخاطر للمبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية 2030، ومشروع تعديل نظام الدفاع المدني.

يذكر أن اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني تتكون من 18 عضواً من الجهات الحكومية، برئاسة معالي مدير عام الدفاع المدني، وللجنة اجتماعات دورية حددها نظام الدفاع المدني والأوامر السامية بهذا الخصوص.