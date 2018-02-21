راكيتيتش: شعرنا أننا نلعب كرة يد أمام تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب برشلونة إيفات راكيتيتش، إنه شعر في مباراة أمس في مواجهة تشيليس أنه يلعب مباراة كرة يد ليست كرة قدم.

وتابع ” راكيتيش ” تعليقًا على المباراة: ” في بعض الأحيان كان يبدو وكأننا نلعب كرة يد، لقد لعبوا بثمانية لاعبين في منطقتهم! “.

وعن لاعب البرسا عثمان ديمبلي قال ” راكيتيتش ” : ” ديمبيلي يحتاج الوقت حتى يستعيد 100% من مستواه “.

وحقق البرسا، أمس الثلاثاء، تعادلًا إيجابيًا، بطعم الانتصار الثمين، على تشيلسي، حيث جعل التعادل مباراة الإياب أكثر سهولة على لاعبي برشلونة على الكامب نو، في إطار دوري أبطال أوروبا